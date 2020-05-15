Москва, , 13:56 — REGNUM Россия с начала пандемии коронавируса вывезла из-за рубежа более 250 тыс. граждан страны, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

«Мы вывезли уже за весь период, когда эта кампания в связи с пандемией началась, более 250 тыс.», — сказал Лавров в интервью РБК.

Глава МИД РФ добавил, что еще порядка 30 тыс. сограждан подали заявки на возвращение на родину.

Как сообщало ИА REGNUM, в рамках мер по противодействию распространению коронавируса России с конца марта полностью приостановил регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. В настоящее время выполняются только специальные авиарейсы для вывоза российских граждан.

По решению правительства МИД были выделены средства на оплату проживания за рубежом граждан, которые пока не могут вернуться на родину.

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