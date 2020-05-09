Москва, , 15:29 — REGNUM Почти два десятка авиарейсов для вывоза граждан РФ из 19 стран будет осуществлено в период с 10 по 19 мая. Предварительный график в Telegram-канале обнародовало Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ.

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Так, 10 мая российские туристы смогут вернуться из Индонезии. Рейс из Денпасара в Москву совершит промежуточные посадками в Новосибирске и Екатеринбурге. Также запланирован прямой вылет из Ларнаки в Москву. На 12 мая должен состояться рейс из вьетнамского Хошимина в Санкт-Петербург и Москву. В этот же день российских граждан вывезут в Москву из Кишинева, Ханоя и Сейшел. 13 мая должны состояться рейс в Москву из Бангкока с промежуточной посадкой в Санкт-Петербурге и рейс из Сицзяо (КНР) в Иркутск.

На 14 мая намечены рейсы Гоа —Ростов-на-Дону— Москва, Тенерифе — Барселона — Петербург —Москва, а также рейс Москву из Нью-Йорка.

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В другие дни планируется вывезти российских туристов из Антальи, с Маврикия, из Пхукета, а также с Гоа, Тенерифе, Нью-Йорка и Лиссабона.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным Минкомсвязи РФ, на 24 апреля за рубежом оставалось около 50 тысяч российских граждан, которые с конца марта 2020 года не могут вернуться домой из-за прекращения авиасообщения между РФ и другими странами на фоне пандемии коронавирусной инфекции.

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