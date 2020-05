Москва, , 12:48 — REGNUM Над журналистами не нужно устраивать «судилища», но они должны отвечать за свои материалы. Об этом 15 мая заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью РБК.

«Я в принципе против того, чтобы устраивать «судилища» над журналистами, но они обязаны отвечать за то, что публикуют», — сказал министр, отвечая на вопрос о возможном отзыве аккредитации издание The New York Times.

«Я не слышал, что у них в случае отсутствия реакции будет отозвана аккредитация. С Марией Захаровой мы такого не обсуждали», — сказал Лавров. По его мнению, МИД не должен выдвигать таких предложений. «С эти вопросом должен разбираться Роскомнадзор», — добавил Лавров.

Напомним, 14 мая представитель МИД России Мария Захарова заявила, что судьба The New York Times и The Financial Times в России будет зависеть от опровержения о недостоверной информации по статистике смертности от коронавируса в РФ.

Ранее вышеуказанные издания сообщили, что реальная смертность от инфекции в Москве и Санкт-Петербурге может на 70% превышать данные официальной статистики.

Читайте также: МИД РФ ждёт реакции от редакций Financial Times и New York Times