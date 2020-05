Москва, , 00:21 — REGNUM Министерство иностранных дел Российской Федерации ждёт реакции от руководства западных средств массовой информации на требования российской стороны дать опровержение публикациям о якобы заниженной смертности от COVID-19 в России. Об этом заявила официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова.

«Дальнейшие шаги в отношении Financial Times и New York Times будут зависеть от того, опубликуют ли они опровержение», — сказала Захарова.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, газеты The New York Times и Financial Times опубликовали материалы о том, что якобы «реальная» смертность от COVID-19 в России на 70% выше, чем заявлено в официальной статистике.

МИД РФ заявил, что данная информация в западных СМИ не соответствует действительности. Российское внешнеполитическое ведомство направило официальные требования в редакции The New York Times и Financial Times опубликовать опровержения о том, что в России манипулируют статистикой по COVID-19.