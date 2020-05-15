Варшава, , 12:34 — REGNUM Число выявленных случаев заражения новым коронавирусом на территории Польши возросло до 17 850. Об этом 15 мая сообщает здравоохранительное ведомство республики.

Также указывается, что за прошедшие сутки количество новых инфицированных SARS-CoV-2 в стране составило 235 человек.

Кроме того, сообщается, что за прошедшие 24 часа от COVID-19 в стране умерли десять человек, в результате чего их общее количество достигло 893.

При этом также уточняется, что за время пандемии в Польше 6918 пациентов вылечилось от новой болезни.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что общее число выявленных на Филиппинах случаев заражения новой коронавирусной инфекцией возросло за прошедшие 24 часа на 215 и превысило 12 тысяч.