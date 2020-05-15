Манила, , 12:27 — REGNUM Общее число выявленных на Филиппинах случаев заражения новой коронавирусной инфекцией возросло за прошедшие 24 часа на 215 и превысило 12 тысяч человек. Об этом 15 мая сообщает минздрав страны.

«Общее число случаев (заражения новым коронавирусом — ред.) в стране сейчас составляет 12 091», — говорится в сообщении и добавляется, что по данным на 16:00 (11:00 мск) 15 мая в стране было зафиксировано 215 новых зараженных.

Также указывается, что за минувшие 24 часа число смертей от COVID-2019 в стране выросло на 16 и составляет 806 летальных исходов.

При этом известно, что свыше 2,4 тысяч человек вылечилось от нового заболевания.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее министр здравоохранения Грузии Екатерина Тикарадзе заявила, что когда будет найдена вакцина от коронавируса, то страна ее получит одной из первых.