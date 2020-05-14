Нижний Новгород, , 11:10 — REGNUM В Приволжском федеральном округе на 14 мая выявили 995 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Общее число подтвержденных заражений коронавирусом в Поволжье выросло до 21 085 случаев, сообщает оперативный штаб России.

Так, в Нижегородской области выявлено 238 новых случаев заражения, в Саратовской области — 96, в Оренбургской области — 89, в Башкирии — 88, в Самарской области — 84, в Ульяновской области — 80, в Чувашии — 79, в Татарии — 61, в Пензенской области — 45, в Пермском крае — 42, в Марий Эл — 37, в Мордовии — 34, в Кировской области — 15, в Удмуртии — семь.

С учётом новых данных общее число подтвержденных в Нижегородской области заражений коронавирусом составило 5596 случаев, в Татарии — 1980, в Башкирии — 1784, в Чувашии — 1439, в Саратовской области — 1413, в Мордовии — 1296, в Самарской области — 1246, в Оренбургской области — 1178, в Марий Эл — 1033, в Ульяновской области — 1012, в Пензенской области — 924, в Кировской области — 911, в Пермском крае — 871, в Удмуртии — 402.

Всего в округе полностью выздоровел 6651 человек, за сутки выписаны 940 человек: основной рост выздоровевших приходится на Нижегородскую область, где выписан за день 321 человек, 150 человек — в Татарии. Ранее количество выздоровевших в ПФО за день не превышало 489 человек. 147 человек скончались на фоне коронавируса от обострения хронических заболеваний, двое — в течение минувших суток.

ИА REGNUM напоминает, всего в России на 14 мая подтверждено 252 245 случаев заражения коронавирусом, 9 974 — за минувшие сутки. Выздоровели 53 530 человек, 2305 человек скончались, 93 — за минувшие сутки.

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