Ташкент, , 09:48 — REGNUM Ограничительные меры на использование личного транспорта в Узбекистане смягчат с 18 мая. Это следует из решения специальной республиканской комиссии по предупреждению распространения коронавируса.

В регионах с низким риском заражения («зеленая» категория) автомобилем разрешили пользоваться без ограничения по времени, в «желтых» регионах — с 6:00 до 22:00, а в «красных» — с 7:00 до 10:00 и с 17:00 до 20:00.

Как сообщало ИА REGNUM, с 8 мая в Узбекистане стали вводить разграничение карантинных мер — в зависимости от опасности заражения коронавирусом в конкретном регионе, районе и городе. С 18 мая в республике восстановят воздушное и железнодорожное сообщение.

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