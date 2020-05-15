Ташкент, , 01:34 — REGNUM Решением республиканской комиссии по противодействию COVID-19 продлены карантинные меры, передает корреспондент ИА REGNUM.

Вместе с этим сообщается, что с 15 мая в зависимости от уровня карантина и с учетом ряда требований откроются парки, стадионы, музеи, разрешается деятельность частных агентств занятости, риэлторов, ветеринаров и других.

Также, 18 мая восстанавливаются внутренние рейсы из Ташкента в Нукус, Ургенч и Термез и обратно, запускается высокоскоростной поезд «Afrosiyob» из Ташкента в Навои, Бухару и Карши, а также железнодорожное сообщение с Ферганской долиной

Также, с 18 мая смягчаются ограничения на использование личного автомобиля. В «зеленых» регионах можно будет ездить без ограничений, в «желтых» — с 6:00 до 22:00, а в «красных» — с 7:00 до 10:00 и с 17:00 до 20:00.

Как сообщалось ранее, https://regnum.ru/news/society/2944854.htmlрегионам Узбекистана присваивается три цвета: зеленый, желтый или красный в зависимости от эпидемиологической ситуации. Однако если в «красном» регионе находится город, в котором не выявлено ни одного заражения, то городу будет присвоен «зеленый» уровень опасности.

И наоборот, если в «зеленой» области в одном из районов произойдет обострение эпидемиологической ситуации, то району присвоят «желтый» или «красный» уровень опасности, без изменения категории всей области.