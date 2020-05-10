Число выявленных носителей коронавируса в мире продолжает расти. К утру 10 мая общее количество положительных результатов тестов превысило 4 миллиона. Пандемия охватила 187 стран. Судя по данным проекта Университета Джонса Хопкинса, только за последние сутки, 9 мая, подтверждено 85,9 тысячи положительных тестов на SARS-CoV-2.

Наиболее пострадавшими от вируса странами остаются США (1,3 миллиона носителей вируса, 78 794 из которых погибли), Испания (223,5 тысячи), Италия (218,2 тысячи) и Великобритания (216,5 тысячи). Россия находится на пятом месте по числу инфицированных (198 676).

Чрезвычайное положение в разных странах в сочетании с глобальной рецессией уже отражается на всей мировой политике. К примеру, эксперты Польского института международных отношений (PISM) заявляют, что распространение коронавируса негативно отразилось на состоянии Соединённых Штатов в вопросе «сдерживания» России и Китая.

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