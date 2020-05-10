10 Мая
 
10:40

В Белоруссии заявили о полном удовлетворении спроса на средства защиты

В Белоруссии полностью удовлетворен спрос на средства индивидуальной защиты, сообщает 10 мая БелТА со ссылкой на пресс-секретаря концерна «Беллегпром» Марину Васькевич.

10:40

Глава МИД Индонезии призвала к расширению международного сотрудничества

Министр иностранных дел Индонезии Ретно Марсуди призвала к расширению международного сотрудничества в укреплении глобального управления здравоохранением, сообщает Antara.

10:34

Смартфон

10:28

В Великобритании начали тестировать приложение для контроля COVID-19

Правительство Великобритании запустило приложение для контроля распространения коронавирусной инфекции в тестовом режиме на острове Уайт, заявил министр транспорта Великобритании Грант Шэппс.

10:18

Самолёт авикомпании «Белавиа» [ Nikolaiko27]

10:17

Медицинской ассоциации в Нью-Йорке передали тест-системы на коронавирус

Представители южнокорейской финансовой компании Shinhan Financial Group и компании Seegene передали корейско-американской медицинской ассоциации в Нью-Йорке Korean-American Medical Practitioners Associationof NY (KAMPANY) пять тысяч тест-систем на коронавирус. Об этом сообщает Maeil Business Newspaper со ссылкой на представителей компаний.

10:03

«Белавиа» временно отменила рейсы в Воронеж, Казань и Нижний Новгород

Авиационная компания «Белавиа» отменила рейсы из белорусской столицы в Воронеж, Казань и Нижний Новгород, сообщили 9 мая в пресс-службе компании.

9:52

Новый мини-сериал «Водоворот» вышел на Netflix

Новый мини-сериал «Водоворот» о жизни пианиста из Нью-Йорка, владеющего джаз-клубом, выпустили на стриминговом сервисе Netflix. Об этом сообщили журналисты издания Variety.

9:47

В Париже маски для пожилых людей назвали «неприемлемыми»

В Париже мэры округов получили тысячи масок, предназначенных для бесплатного распространения среди пожилых людей, но многие чиновники назвали эти маски «неприемлемыми», передает BFM TV.

9:36

Мэттью Беллами [ Raph_PH]

9:29

Лидер группы Muse Мэттью Беллами выпустил новую песню о мире будущего

Новую песню «Tomorrow's world» («Завтрашний мир»), созданную в период самоизоляции, выпустил лидер британской рок-группы Muse Мэттью Беллами. Песню он представил на своей странице в соцсети Instagram.

9:18

Сводка по выявленным положительным тестам SARS-CoV-2 в мире на утро 10 мая.

Подтверждено 4 106 714 (+87 393 за сутки) инфицированных.

Погибших 280 473 (+4216) чел.,

Выздоровевших 1 444 538 (+56 198) чел.

9:17

В Польше на неопределённый срок отложили президентские выборы

Назначенные на 10 мая текущего года президентские выборы в Польше отложены на неопределённый срок по причине пандемии нового коронавируса. Такое решение в среду вечером приняли польские власти.

9:15

В китайском Ухане новый подтвержденный случай заражения COVID-19. Это случилось впервые за очень долгое время. Пациент находится в тяжелом состоянии, передаёт tv360ru.

9:11

Напомним, вспышка пневмонии COVID-19, вызванной коронавирусом нового типа, впервые была зафиксирована в декабре 2019 года в китайском Ухане. 11 марта 2020 года ВОЗ объявила, что ситуацию можно характеризовать как пандемию.