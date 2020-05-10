В Белоруссии заявили о полном удовлетворении спроса на средства защиты
В Белоруссии полностью удовлетворен спрос на средства индивидуальной защиты, сообщает 10 мая БелТА со ссылкой на пресс-секретаря концерна «Беллегпром» Марину Васькевич.
Глава МИД Индонезии призвала к расширению международного сотрудничества
Министр иностранных дел Индонезии Ретно Марсуди призвала к расширению международного сотрудничества в укреплении глобального управления здравоохранением, сообщает Antara.
В Великобритании начали тестировать приложение для контроля COVID-19
Правительство Великобритании запустило приложение для контроля распространения коронавирусной инфекции в тестовом режиме на острове Уайт, заявил министр транспорта Великобритании Грант Шэппс.
Медицинской ассоциации в Нью-Йорке передали тест-системы на коронавирус
Представители южнокорейской финансовой компании Shinhan Financial Group и компании Seegene передали корейско-американской медицинской ассоциации в Нью-Йорке Korean-American Medical Practitioners Associationof NY (KAMPANY) пять тысяч тест-систем на коронавирус. Об этом сообщает Maeil Business Newspaper со ссылкой на представителей компаний.
«Белавиа» временно отменила рейсы в Воронеж, Казань и Нижний Новгород
Авиационная компания «Белавиа» отменила рейсы из белорусской столицы в Воронеж, Казань и Нижний Новгород, сообщили 9 мая в пресс-службе компании.
Новый мини-сериал «Водоворот» вышел на Netflix
Новый мини-сериал «Водоворот» о жизни пианиста из Нью-Йорка, владеющего джаз-клубом, выпустили на стриминговом сервисе Netflix. Об этом сообщили журналисты издания Variety.
В Париже маски для пожилых людей назвали «неприемлемыми»
В Париже мэры округов получили тысячи масок, предназначенных для бесплатного распространения среди пожилых людей, но многие чиновники назвали эти маски «неприемлемыми», передает BFM TV.
Лидер группы Muse Мэттью Беллами выпустил новую песню о мире будущего
Новую песню «Tomorrow's world» («Завтрашний мир»), созданную в период самоизоляции, выпустил лидер британской рок-группы Muse Мэттью Беллами. Песню он представил на своей странице в соцсети Instagram.
Сводка по выявленным положительным тестам SARS-CoV-2 в мире на утро 10 мая.
Подтверждено 4 106 714 (+87 393 за сутки) инфицированных.
Погибших 280 473 (+4216) чел.,
Выздоровевших 1 444 538 (+56 198) чел.
В Польше на неопределённый срок отложили президентские выборы
Назначенные на 10 мая текущего года президентские выборы в Польше отложены на неопределённый срок по причине пандемии нового коронавируса. Такое решение в среду вечером приняли польские власти.
В китайском Ухане новый подтвержденный случай заражения COVID-19. Это случилось впервые за очень долгое время. Пациент находится в тяжелом состоянии, передаёт tv360ru.
Напомним, вспышка пневмонии COVID-19, вызванной коронавирусом нового типа, впервые была зафиксирована в декабре 2019 года в китайском Ухане. 11 марта 2020 года ВОЗ объявила, что ситуацию можно характеризовать как пандемию.