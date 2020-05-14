Москва, , 15:43 — REGNUM Жители России уверены, что виновников провокации на акции «Бессмертный полк онлайн» необходимо наказать. По мнению 29%, надо лишить гражданства, если они являются российскими гражданами, свидетельствует опрос Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

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Считают, что виновные в провокации должны понести уголовное наказание 26%, заплатить штраф — 23%. Предлагают ограничить доступ в интернет тем, кто выкладывал фотографии нацистских преступников на сайте «Бессмертный полк онлайн» 22% опрошенных.

Хотят отправить виновников на исправительные работы 10% граждан РФ. Предлагают административный арест до 15 суток 8%. Лишь 6% считают, что их не стоит наказывать. Затруднились дать ответ 9% респондентов.

Опрос проведен 13 мая 2020 года по телефону среди 1600 граждан РФ старше 18 лет. Максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,8%.

Как сообщало ИА REGNUM, абсолютное большинство жителей России (83%) возмущены и осуждают инцидент с размещением фотографий нацистских преступников на сайте «Бессмертный полк онлайн».

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