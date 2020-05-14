Москва, , 14:59 — REGNUM Абсолютное большинство жителей России (83%) возмущены и осуждают инцидент с размещением фотографий нацистских преступников на сайте «Бессмертный полк онлайн», свидетельствует опрос Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

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По мнению 40% опрошенных, это оскорбление памяти и подвигов советских солдат. 27% респондентов называют, это провокацией, 22% — проявлением кощунства, 16% — насмешкой над участниками и ветеранами Великой Отечественной войны.

Актом вандализма считают этот инцидент 10% респондентов, попыткой обесценить смысл акции — 9%. Лишь 7% думают, что фото офицеров нацистской Германии в «Бессмертном полку онлайн» — неудачная шутка, розыгрыш. Затруднились ответить 10% опрошенных.

Опрос проведен 13 мая 2020 года. Опрошены 1600 граждан РФ старше 18 лет. Максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,8%.

Как сообщало ИА REGNUM, следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту размещения на сайте «Бессмертного полка» фотографий нацистских преступников.

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