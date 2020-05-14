Москва, , 10:20 — REGNUM За минувшие сутки в Москве выздоровел 1821 пациент, у которых выявили коронавирус. Об этом 14 мая заявила заместитель мэра российской столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

По её словам, общее число вылечившихся пациентов в Москве достигло 23 327. Ракова призвала отказаться от самолечения. Заммэра добавила, что врачи подбирают лечение индивидуально, в зависимости от проявляемых симптомов.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 13 мая в Москве выявили 126 тыс. случаев заражения коронавирусом. Скончались 1232 пациента. На втором месте среди регионов России по число выявленных случаев — Подмосковье. Здесь обнаружили 23 662 случая заражения.

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