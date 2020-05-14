Москва, , 10:10 — REGNUM За последний час из числа пассажиров метро Москвы 96% находились в масках, 93% — в перчатках. Такие данные опубликованы 14 мая новым сервисом на сайте мэра и правительства Москвы «Статистика проходов в масках и перчатках».

По данным на 9:50, 96% пассажиров за час пользовались масками, 93% — перчатки. За сутки статистика немного отличается — 97% воспользовались масками, 95% — перчатками.

В департаменте транспорта Москвы уточнили, что данные обновляются каждый час и транслируется также на экран, установленный на станции «Проспект Мира».