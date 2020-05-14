Новосибирск, , 04:39 — REGNUM Специалисты новосибирского управления МЧС РФ начали дезинфекцию скверов и парков города Новосибирска, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Напомним, ранее в Новосибирской области продлили режим изоляции на неопределённый срок. При этом были сделаны некоторые послабления. Например, новосибирцам разрешили заниматься спортом на улице и гулять в парках и скверах с соблюдением социальной дистанции.

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«Специалисты МЧС России продолжают оказывать помощь правительству Новосибирской области и мэрии столицы региона в дезинфекции мест массового пребывания людей и социально-значимых объектов, — уточнили в ведомстве. — К широкому списку уже обрабатываемых в ежедневном режиме территорий и зданий с 13 мая добавились скверы и парки. Только за день общая площадь пройденной территории составила около 2 млн кв. метров».

Обработку тротуаров, скамеек, детских и спортивных площадок, других сооружений и объектов инфраструктуры проводят более 50 человек и 10 единиц техники.

Проведена дезинфекция в Нарымском, Театральном и Первомайском скверах, в парке культуры и отдыха имени С.М. Кирова и Заельцовском парке. Обработка продолжится в ежедневном режиме. Также как и других мест и объектов с массовым пребыванием людей.