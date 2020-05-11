Новосибирск, , 12:23 — REGNUM В Новосибирской области режим самоизоляции продлён на неопределённый срок. Об этом сегодня, 11 мая, сообщил губернатор региона Андрей Травников.

«Принято решение о продлении на территории Новосибирской области режима самоизоляции, — сказал он журналистам. — Но принимаются дополнительные решения по ослаблению режима».

Так, по данным сайта «Новосибирские новости», новосибирцам разрешили с соблюдением дистанции выходить на прогулку и заниматься спортом, а в общественном транспорте и магазинах необходимо надевать маску.

Дистанционное обучение школьников продлено до окончания учебного года 2019/2020.

С завтрашнего дня, 12 мая, разрешено посещение кладбищ в Новосибирске и области — при условии соблюдения всех мер предосторожности.

По словам травникова, выход на плато заболеваемости может произойти уже в мае, но осенью может угрожать новая волна пандемии.