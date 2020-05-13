Рига, , 17:01 — REGNUM Заместителю начальника пограничной службы Латвии Юрису Мартукану, задержанному ранее по делу о хищениях при оборудовании восточной границы, предъявлено обвинение в подделке служебных документов. Об этом пишет 13 мая портал LSM.

По данным журналистов, проверка Бюро внутренней безопасности при МВД Латвии действий руководства погранслужбы началась после заключения Госконтроля. В данный момент по этому делу, кроме Мартукана, задержаны руководители Служб инженерного и военного обеспечения пограничных управлений Виляки и Лудзы.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, общая стоимость работ по реконструкции восточной границы Латвии оценивается в 40 млн евро.

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