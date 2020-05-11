Рига, , 11:34 — REGNUM Заместитель начальника пограничной службы Латвии полковник Юрис Мартуканс стал фигурантом уголовного дела и обвиняется в расхищении государственного имущества. Об этом пишет 11 мая портал LSM.

По данным журналистов, одновременно по этому делу задержаны ещё двое пограничников. Обвинения связаны с реализацией проекта обустройства восточной границы страны стоимостью 40 млн евро.

Отмечается, что расследование проводили сотрудники Бюро внутренней безопасности МВД Латвии. В частности, злоупотребления обнаружены при реализации инженерных сооружений на участках Виляки и Лудзы. Подпись Мактуранса стоит на контракте строительства моста за 700 000 евро, при том, что с российской стороны стоимость подобного сооружения оказалась в четыре раза меньшей.

К Мактурансу применена мера пресечения не связанная с арестом.