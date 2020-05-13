Москва, , 13:33 — REGNUM После объявления президентом РФ Владимиром Путиным о дополнительных мерах поддержки семей с детьми, в частности, единовременной выплате 10 тыс. рублей на каждого ребёнка в возрасте от трёх до 16 лет, заявления на выплаты подали уже более 2 млн жителей страны. Об этом сегодня, 13 мая, на совещании по социально-экономической ситуации заявил председатель правительства РФ Михаил Мишустин.

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«Только за прошедшие сутки через сервис государственных услуг было подано более двух миллионов заявлений на эту выплату», — уточнил премьер-министр.

Глава российского правительства потребовал от руководства Минтруда РФ осуществлять жесткий контроль за своевременностью выплат для семей с детьми и не допускать задержек.

Мишустин добавил, что помощь государства в общей сложности получат родители 27 млн российских детей.

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Как сообщало ИА REGNUM, 11 мая президент России Владимир Путин объявил о реализации новых мер поддержки для граждан и бизнеса в условиях пандемии. В частности, всем семьям, где есть дети в возрасте от трех до 16 лет, назначена единовременная выплата в размере 10 тыс. рублей на одного ребёнка. По оценкам Министерства труда и социальной защиты, в России порядка 22 млн детей в возрасте от трех до 16 лет.

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