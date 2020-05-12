Москва, , 19:31 — REGNUM На портале Государственных услуг появился специальный сервис для оформления единовременной выплаты на ребенка от трех до 16 лет в рамках мер поддержки граждан в период пандемии. Об этом сегодня, 12 мая, сообщает пресс-служба министерства связи и массовых коммуникаций России.

Данный сервис доступен на отдельной странице: posobie16.gosuslugi.ru

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 11 мая президент России Владимир Путин объявил о реализации новых мер поддержки для граждан и бизнеса в условиях пандемии.

В частности, всем семьям, где есть дети в возрасте от трех до 16 лет, назначена единовременная выплата в размере 10 тыс. рублей на одного ребенка.

Накануне были проведены специальные тесты портала Госуслуг для того, чтобы проверить, сможет ли он справиться с пиковыми нагрузками.

По оценкам Министерства труда и социальной защиты, в России порядка 22 млн детей в возрасте от трех до 16 лет.