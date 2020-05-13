Москва, , 12:48 — REGNUM Мир после пандемии коронавируса обретёт новые черты. США перестанут восприниматься в качестве мирового лидера, Китай усилится, а Европа станет более фрагментированной, отмечает член комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Алексей Пушков в статье для «Российской газеты».

Пушков полагает, что пандемия коронавируса нанесла сильнейший удар по репутации США. Большое число заболевших и умерших в этой стране людей означает, что её более нельзя считать безусловным мировым лидером.

Конец «однополюсного мира», начавшийся с Ирака, наступил, церемония похорон «глобальной гегемонии» США завершена. Больше сторонников приобретает концепция «многополярного мира», в рамках которого выделяются Россия, Китай и США.

«Отметим, что в этом неравнобедренном треугольнике две вершины — Россия и Китай — намного ближе друг к другу, чем к третьей в лице США», — пишет Пушков.

По его мнению, фрагментация Европы на фоне пандемии усилится, а противоречия внутри Евросоюза будут нарастать.

«Говорить о новом проекте «единой Европы» в этих условиях невозможно — удержать бы то, что есть», — отмечает он.

Кроме того, роль государства будет востребована, она неизбежно усилится, добавляет сенатор.

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