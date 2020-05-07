Москва, , 11:30 — REGNUM Большинство граждан РФ (57%) читают, что после пандемии коронавируса мир в целом останется прежним, приводит данные опроса Фонд «Общественное мнение» (ФОМ).

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Почти тереть респондентов (27%) уверены, что мир изменится до неузнаваемости. 44% полагают, что люди сплотятся, 7% — что станут более разобщенными, Не ждут изменений 42% опрошенных.

При этом многие граждане признают, что какие-то привычки после самоизоляции останутся. Так, 33% верят, что в России шире будет развиваться дистанционное образование, увеличится число интернет — покупок (31%), станет больше граждан, работающих удаленно и пользующихся курьерской доставкой (по 28%).

Опросы проведены 3−5 апреля 2020 года. В каждом опросе прияли участие 1000 граждан РФ старше 18 лет. Статпогрешность не превышает 3,8%.

Как сообщало ИА REGNUM, отношения основных мировых держав обострятся после пандемии коронавируса, так считают 48% жителей России.

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