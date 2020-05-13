Париж, , 08:49 — REGNUM Пляжи на французском побережье могут быть вновь открыты в эти выходные для прогулок и занятий спортом, сообщает Le Figaro.

«После изучения документов, которые мне будут предложены, я открою пляжи. Мэры требуют открытия», — заявил префект департамента Приморские Альпы Бернар Гонсалес.

«Мэры, желающие открыть свои пляжи, должны представить префекту документы с точными характеристиками», — отметили в префектуре.

Многие мэры региона Новая Аквитания также представили свои документы в префектуру для открытия пляжей в эти выходные.

На Корсике также изучают возможность восстановления доступа к пляжам, даже если выход из изоляции произойдет позднее.

Как сообщало ИА REGNUM, во Франции уже у второго кота диагностировали коронавирус.

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