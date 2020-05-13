Москва, , 08:42 — REGNUM Действительно действующее лекарство от нового типа коронавируса может появиться уже в ближайшие несколько месяцев. Об этом заявил глава лаборатории геномной инженерии МФТИ Павел Волчков.

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Вирусолог уточнил, что в настоящее время разработкой такого препарата занимается американская компания Regeneron Pharmaceuticals. Клинические испытания лекарства планируется начать в июне, а препарат выпустить уже в начале осени.

«Думаю, скоро человечество получит реально действующее лекарство от COVID-19», — сказал Волчков газете « сказал Волчков газете « Известия ».

Он пояснил, что создаваемый препарат должен помочь иммунитету бороться с COVID-19 «путём искусственного добавления антител», что, по словам вирусолога, значительно сократит время на разворачивание иммунного ответа.

Волчков отметил, что на сегодняшний день нет ни одного фармацевтического препарата, который мог бы эффективно справиться с вирусом.

«Те лекарства, что ранее были разработаны против других вирусов, в применении против SARS-CoV-2 показывают неудовлетворительные результаты. Они вызывают скорее больше побочных эффектов, чем лечат», — подчеркнул вирусолог.

Он также отметил, что антитела будут эффективными ограниченное время, пока патоген не мутирует.

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Как сообщало ИА REGNUM, в настоящее время 11 центров клинических исследований в России приступили к испытаниям российского препарата от коронавирусной инфекции. Кроме того, планируется, что в ближайшее время к проекту подключатся северокавказские центры в Дагестане и Чечне. К исследованию привлекаются пациенты с первыми клиническими признаками дыхательной недостаточности, у которых заболевание протекает в форме средней тяжести. При этом врачи отмечают положительную динамику.

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