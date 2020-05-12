Санкт-Петербург, 12 мая 2020, 17:53 — REGNUM Злоумышленников, загрузивших фотографии немецких офицеров на сайт «Бессмертного полка», поймать будет сложно, но определенные шансы на это есть, отметил в беседе с корреспондентом ИА REGNUM во вторник, 12 мая, эксперт IT-рынка Андрей Рябых.
Как сообщалось ранее, организаторы акции «Бессмертный полк онлайн» намерены передать в Следственный комитет список ip-адресов, с которых загружались на сайт фотографии офицеров вермахта.
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