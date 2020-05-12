Санкт-Петербург, , 17:53 — REGNUM Злоумышленников, загрузивших фотографии немецких офицеров на сайт «Бессмертного полка», поймать будет сложно, но определенные шансы на это есть, отметил в беседе с корреспондентом ИА REGNUM во вторник, 12 мая, эксперт IT-рынка Андрей Рябых.

Как сообщалось ранее, организаторы акции «Бессмертный полк онлайн» намерены передать в Следственный комитет список ip-адресов, с которых загружались на сайт фотографии офицеров вермахта.

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« Шансы найти этих злоумышленников невелики. Скорее всего, эти люди воспользовались прокси или другой формой защиты.

Но если правоохранительные органы как следует за это возьмутся, то можно попробовать всё восстановить по цепочке. Сложно, но возможно. В профильных управлениях правоохранительных органов должны иметься схемы вычисления злоумышленников через использовавшиеся ими «прокладки».