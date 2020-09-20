Вашингтон, , 04:00 — REGNUM Президент США Дональд Трамп планирует выдвинуть на освободившийся после смерти Рут Бейдер Гинзбург пост члена Верховного суда женщину. Об этом он заявил 19 сентября во время выступления перед сторонниками в штате Северная Каролина.

«Это будет женщина. Очень талантливая женщина», — сказал Трамп о кандидатуре, имя которой не назвал.

Названные Трампом ранее претенденты, из которых он намерен сделать выбор — это судьи апелляционных судов Эми Кони Барретт из седьмого округа в Чикаго и Барбара Лагоа из одиннадцатого округа в Атланте. Напомним, что федеральные судьи в США назначаются пожизненно по представлению президента. Любая кандидатура, которую предложит глава государства, должна будет получить одобрение в Сенате, где за неё, вероятнее всего, проголосует республиканское большинство. Рут Бейдер Гинзбург, занимавшая должность члена Верховного суда США более 27 лет, умерла от рака поджелудочной железы в своём доме в Вашингтоне, что позволяет президенту Трампу выдвинуть на освободившийся пост свою кандидатуру. По информации Национального общественного радио, Гинзбург за несколько дней до смерти заявила о том, что мечтает дожить до президентских выборов, чтобы после её смерти вакантный пост передал новому судье уже другой президент. Гинзбург, вторая в истории США член Верховного суда — женщина, считалась в стране кумиром прогрессивной и либеральной общественности.

Кандидат в президенты США от Демократической партии Джозеф Байден ранее заявил, что преемника Гинзбург следует назначать после ноябрьских президентских выборов.

Как сообщало ИА REGNUM, президент США Дональд Трамп 19 сентября назвал две кандидатуры, одну из которых на следующей неделе он выберет для выдвижения на должность нового члена Верховного суда страны, освободившуюся после кончины Рут Бейдер Гинзбург.

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