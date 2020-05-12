Москва, , 09:23 — REGNUM Сервисы видеозвонков во время режима самоизоляции из-за пандемии коронавируса становятся все более популярными у мошенников. Об этом говорится в сообщении Роскачества.

«Из-за большой востребованности услуг видеосвязи стала распространена мошенническая схема с клонами сайтов для видеоконференций», — говорится в сообщении.

Отмечается, что ссылка от мошенников может прийти на почту или в смс-сообщении. На первый взгляд фейковый сайт ничем не отличается от оригинального. Поэтому, чтобы не стать жертвой мошенников, необходимо проявить внимательность.

Доверчивому же пользователю будет предложено под любым предлогом оставить свои персональные данные, или на его устройство автоматически загрузится вирусное программное обеспечение.

Как сообщало ИА REGNUM, согласно исследованию «Лаборатории Касперского», количество мошеннических сайтов, где у российских пользователей пытаются выманить деньги, выросло в первом квартале 2020 года вдвое по сравнению с тем же периодом прошлого года.

Читайте подробнее: Жители России стали в десять раз чаще заходить на вредоносные сайты

Читайте развитие сюжета: В Башкирии рассказали, сколько деревень остаются без проводного интернета