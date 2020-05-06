Москва, , 10:18 — REGNUM Количество мошеннических сайтов, где у российских пользователей пытаются выманить деньги, выросло в первом квартале 2020 года вдвое по сравнению с тем же периодом прошлого года. Об этом пишут 6 мая «Известия» со ссылкой на исследование «Лаборатории Касперского».

Теперь таких сайтов насчитывается 10 тыс., отмечают эксперты. Мошенники пользуются и простотой схемы, и пандемией коронавируса, на фоне которой гражданам обещают «выплаты» и «компенсации» в обмен на уплату небольшой комиссии.

Количество переходов пользователей на подобные сайты увеличилось до 15 млн, рост оказался десятикратным. Если бы мошенникам удалось обмануть хотя бы одного пользователя после перехода на страницу, они бы выманили за первый квартал более 3 млрд рублей.

Популярность вредоносных сайтов выросла в том числе из-за самоизоляции, ведь пользователи стали проводить в сети ещё больше времени, чем раньше.

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