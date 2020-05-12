Вашингтон, , 09:06 — REGNUM Соблюдение социальной дистанции позволяет президенту США Дональду Трампу отказаться от использования медицинской маски. Об этом он сам заявил в ходе брифинга в Белом доме.

Журналисты спросили американского лидера, почему он не носит маску, хотя сотрудникам его администрации предписано использовать защитные маски на рабочем месте. Коронавирус нового типа выявлен уже у нескольких сотрудников Белого дома.

Трамп пояснил, что в администрации между людьми поддерживается определённая дистанция. К нему сотрудники близко не подходят.

«В моём случае я очень далеко от кого бы то ни было», — заявил Трамп.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее положительный тест на коронавирус был выявлен у пресс-секретаря вице-президента США Майка Пенса Кэти Миллер.

Читайте также: Трамп может ограничить контакты с Пенсом, несмотря на отрицательный тест