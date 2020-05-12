Вашингтон, , 02:13 — REGNUM Результаты очередного теста на COVID-19 вице-президента США Майка Пенса отрицательные, однако президент США Донадь Трамп не исключил ограничения контактов с ним. Об этом глава Белого дома заявил на брифинге в Розовом саду.

«Вице-президент …сделал тест, результат отрицательный, — заявил Трамп. — Он был протестировал вчера и протестирован сегодня, и тесты отрицательные. Он в очень хорошей форме».

В то же время президент США не исключил временное ограничение контактов с Пенсов в качестве меры предосторожности.

Напомним, коронавирус SARS-CoV-2 был обнаружен у сотрудников Белого дома 8 мая, когда стало известно о положительном тесте на COVID-19 у пресс-секретаря Пенса Кэти Миллер.

Всего в США положительный диагноз на новый коронавирус зафиксировали у 1,34 млн человек, более 80 тысяч из них скончались.