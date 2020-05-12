Хабаровск, , 08:32 — REGNUM Кладбище в селе Чекунда в Хабаровском крае, пострадавшем от масштабного оползня в конце декабря 2018 года, перенесут за 22,6 млн рублей в соседнее село Эльга, передаёт корреспондент ИА REGNUM на основе данных портала государственных закупок.

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Власти Чекундинского сельского поселения объявили конкурс по подбору подрядчика для эксгумации, перевозки и захоронения останков с кладбища села Чекунда на строящееся кладбище села Эльга.

Начальная сумма контракта 22 млн 666 тыс. 666 рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце декабря 2018 года в Верхнебуреинском районе Хабаровского края, вблизи села Чекунда произошёл масштабный оползень, который сначала приняли за падение метеорита. Огромные массы грунта перекрыли реку Бурея, от которой зависит работа Бурейского водохранилища и Бурейской ГЭС.

Изначально после оползня планировалось полностью переселить сёла Чекунда, Эльга и Усть-Ургал. Но позднее власти Хабаровского края отказались от расселения Эльги и Усть-Ургала. Для переселения жителей Чекунды они намеревались отремонтировать заброшенное жильё в Эльге.