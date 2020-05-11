Санкт-Петербург, , 14:33 — REGNUM Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко рассказал, как он в легкой форме переболел новым заболеванием COVID-19, которое вызывает коронавирус. Об этом он рассказал 11 мая в интервью телеканалу «ЛенТВ24».

Ранее стало известно, что Дрозденко отправился в самоизоляцию 21 апреля, когда у нескольких сотрудников возглавляемой им администрации было выявлено наличие в организме нового коронавируса, однако затем у него наступило ухудшение самочувствия.

«Я вызвал врача, предупредил, чтобы приехал в защите. Врачи взяли анализы на коронавирус, ближе к обеду смс от доктора: «У вас подтверждение», — рассказал губернатор.

При этом он отказался от госпитализации и стал работать дома в удалённом режиме, и на пятый день медики сообщили ему, что ему удалось избежать осложнений на лёгкие. А в начале мая глава региона вернулся к работе и рассказал репортерам, что он тщательно избегал вопросов о коронавирусе, так как не хотел говорить о своей болезни, а говорить неправду он «не может и не имеет права».

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее власти Петербурга 11 мая официально сообщили о трех новых летальных случаях от коронавирусной инфекции. От COVID-19 в больницах города скончались две пожилых женщины и медсестра одной из городских поликлиник.