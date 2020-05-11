Санкт-Петербург, , 14:24 — REGNUM Власти Петербурга 11 мая официально сообщили о трех новых летальных случаях от коронавирусной инфекции. От COVID-19 в больницах города скончались две пожилых женщины и медсестра одной из городских поликлиник.

Машины скорой помощи у Боткинской больницы Дарья Драй © ИА REGNUM

Напомним, общее число смертельных случаев заболевания в Петербурге достигло 56-ти. Общее число выявленных случаев заражения в регионе — 7711, выздоровел 1681 человек.

Как пояснили в комитете по здравоохранению Санкт-Петербурга, комиссия по анализу летальных исходов подтвердила три новых смертельных случая от новой коронавирусной инфекции.

«Две пациентки, женщины 69 и 86 лет, скончались в Клинической инфекционной больнице им. С.П.Боткина и Городской многопрофильной больнице №2», — уточнили в комздраве.

Обе женщины страдали хроническими заболеваниями, в том числе сердечно-сосудистой патологией и ожирением. В то же время заболеванием, которое прямо привело к смерти, названа двусторонняя пневмония, вызванная коронавирусной инфекцией СOVID-19.

«Также Комиссия подтвердила смерть от коронавирусной инфекции медицинского работника — медсестры одной из городских поликлиник», — добавили в комздраве. Медработник скончалась в Покровской больнице. Ее имя не называется.

Ранее общественные активисты и коллеги сообщали о смерти от COVID-19 58-летней медсестры районной поликлиники Натальи Рожковой.

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