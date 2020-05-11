Москва, , 12:46 — REGNUM Вопрос о выделении средств на стимулирующие выплаты социальным работникам, которые участвуют в борьбе с распространением коронавирусной инфекции, должен быть решён до 25 мая. Такую задачу перед правительством РФ поставил президент страны Владимир Путин.

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В опубликованном на сайте Кремля перечне поручений по итогам встречи российского лидера с волонтёрами, которая состоялась 30 апреля, уточняется, что российскому правительству необходимо предусмотреть «выделение в 2020 году из федерального бюджета дополнительных ассигнований на финансирование расходов, связанных с осуществлением «в период с 15 апреля по 15 июля 2020 год стимулирующих доплат за особые условия труда работникам стационарных организаций соцбслуживания».

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«Установить размер таких доплат с учётом категории работника, уровня дополнительной нагрузки, объёма организационных изменений в условиях труда, возникновения очагов новой коронавирусной инфекции», — говорится в тексте документа.

Как сообщало ИА REGNUM, в Мурманской области соцработники, привлечённые к работе с людьми из групп риска по заражению новой коронавирусной инфекцией, за особые условия труда и дополнительную нагрузку получат ежемесячные стимулирующие выплаты в размере 10 тысяч рублей.

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