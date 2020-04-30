Москва, , 16:41 — REGNUM Ежемесячное дополнительное поощрение как минимум в размере минимального размера оплата труда предусмотрят работникам социальных учреждений в течение двух месяцев. Об этом 30 апреля заявил президент России Владимир Путин на встрече с волонтёрами.

«Этот период борьбы с эпидемией считаю необходимым предусмотреть дополнительные поощрения для сотрудников социальных учреждений. Учреждений, где находятся инвалиды, пожилые люди, другие граждане, нуждающиеся в особой заботе», — заявил Путин.

«Прошу правительство максимально оперативно определить порядок таких выплат и их параметры с учётом особых условий труда и объёма дополнительной нагрузки, которая ложится на плечи этих людей, включая непосредственную работу с людьми, у которых выявлен коронавирус», — продолжил президент.

Также предложил выплаты сотрудникам социально ориентированным НКО, которые во время эпидемии забирают из социальных учреждений пожилых и инвалидов под временную опеку.

«Предлагаю выплачивать такое поощрение в течение двух месяцев ежемесячно в размере не менее одного МРОТ. И обязательно принять во внимание число граждан, взятых под временную опеку», — подчеркнул Путин.