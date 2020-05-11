Нью-Дели, , 09:12 — REGNUM Количество новых случаев заражения коронавирусом на территории Индии за сутки выросло на 4 231 человека и теперь составляет 67 152. Это следует из обнародованных 11 мая данных министерства здравоохранения и семейного благополучия.

Также сообщается, что в настоящее время в стране лечатся от заболевания 44 029 пациента.

При этом за сутки выздоровело 1 559 пациентов, в результате чего их общее число составляет 20 916 человек, и ещё 97 за этот же период — скончались (всего — 2 206 случаев).

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в Мексике число выявленных случаев заражения коронавирусом превысило 35 тысяч.