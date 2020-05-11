Мехико, 11 мая 2020, 09:05 — REGNUM В Мексике число выявленных случаев заражения коронавирусом превысило 35 тысяч, сообщили в министерстве здравоохранения страны.
«С 28 февраля мы зарегистрировали 35 022 лабораторно подтверждённых случая заболевания», — сообщили в ведомстве.
Всего в Мексике от болезней, вызванных новой коронавирусной инфекцией, скончались 3465 пациентов.
Как сообщало ИА REGNUM, по данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), число подтверждённых случаев заражения новым типом коронавирусной инфекции в мире достигло 3 917 366, зарегистрирована 274 361 смерть.
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