Москва, , 08:36 — REGNUM Тестирование на коронавирус и антитела может показать отрицательный результат на любой стадии заболевания CОVID-19. Об этом рассказала 11 мая доктор биологических наук, профессор Школы системной биологии GMU (США) Анча Баранова.

По её словам, после заражения SARS-CoV-2 симптомы болезни проявляются не всегда, это первая стадия заболевания, при которой носитель передаёт вирус другим людям. Интерфероны, создающие естественную защиту организма, подавляют вирус. Антитела могут не вырабатываться, и тест на них будет отрицательным. Почти 40% заразившихся получают вирус именно от бессимптомных носителей.

«После окончания первой стадии начинается стадия, где симптомы заметны. Однако у какого-то количества людей заболевание не идет дальше первой стадии», — сказала Баранова РИА Новости.

На второй фазе у заразившихся появляются температура и кашель, возможна одышка. Примерно в середине этой фазы организм вырабатывает антитела, включается и дополнительная защита. Вирус может быть побеждён, но возможно также, что пневмония продолжит развиваться за счёт других факторов.

«Такая ситуация может привести к тому, что тест на вирус даст отрицательный результат», — пояснила биолог.

На третьей, более тяжёлой стадии болезни, может произойти неконтролируемое воспаление — цитокиновый шторм. Такому больному нужна госпитализация, может возникнуть необходимость в искусственной вентиляции легких (ИВЛ).

Вирус на этой стадии размножается на довольно низком уровне, во многом ситуация будет зависеть от стойкости организма, добавила специалист.

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