Москва, , 09:06 — REGNUM Перенесённое заболевание, вызванное новым типом коронавируса, может иметь серьёзные последствия для выздоровевшего человека. Об этом заявила доктор биологических наук, профессор Школы системной биологии университета Джорджа Мейсона (США) Анча Баранова.

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Так, по её словам, у пациентов, которые переболели COVID-19 в тяжёлой форме, происходят изменения мозга, в ряде случаев фиксируется уменьшение объёма лёгких, наблюдаются неврологические симптомы.

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«Больные сообщают, что даже после того, как они выписаны из госпиталя, остаются усталость и туман в голове», — цитирует РИА «Новости» Баранову.

Специалист отмечает, что такие последствия могут ощущать как пожилые, так и молодые люди, которые перенесли инфекцию в тяжёлой форме. При этом она подчеркнула, что за излечившимися пациентами потребуются дополнительные наблюдения, чтобы получить более точные данные.

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Как сообщало ИА REGNUM, по данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, на 15 апреля в России было выявлено почти 24,5 тыс. случаев заражения коронавирусной инфекцией. При этом с начала пандемии 1986 пациентов, у которых был диагностирован COVID-19, выздоровели, 198 скончались.

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