Рим, , 20:37 — REGNUM Число погибших от COVID-19 в Италии за сутки выросло на 165 человек, общее число смертей от заболевания выросло до 30 560, 10 мая сообщает агентство Associated Press.

Италия находится на третьем месте в мире по числу смертей от COVID-19 после США и Великобритании, однако смертность от заболевания падает. Днем ранее от COVID-19 в Италии погибли 194 человека.

Число новых случаев заражения коронавирусом в Италии также снижается — 10 мая выявлены 802 заболевших COVID-19, днем ранее — 1083. Общее число подтвержденных случаев с начала эпидемии составляет 219 070.

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