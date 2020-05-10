Нью-Йорк, США, , 20:26 — REGNUM В американском штате Нью-Йорк за прошедшие сутки скончались 207 пациентов, заражённых коронавирусной инфекцией. Об этом 10 мая сообщил журналистом губернатор Эндрю Куомо.

«Все еще ужасающе высокое число жертв — 207. Но это лучше, чем было», — отметил глава штата.

При этом Куомо подчеркнул, что этот показатель смертности за сутки соответствуют его значению за 27 марта. Во время пика заболеваемости в штате наибольшее число смертей от COVID-19 составляло более 700 случаев за сутки.

По его словам, в штате по-прежнему наблюдается снижение числа госпитализаций и пациентов, подключенных к аппаратам искусственной вентиляции легких (ИВЛ). Так, накануне в больницы штата были госпитализированы 521 человек, что соответствует количеству помещенных на лечение пациентов с COVID-19 в начале второй декады марта, когда в больницы поступало около 490 пациентов.

Напомним, ранее губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо сообщил, что от осложнений, вызванных заражением коронавирусной инфекцией, ежедневно погибают около 200 жителей штата.

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