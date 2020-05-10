Москва, , 15:34 — REGNUM Часть вестибюлей Московского метрополитена, которые были закрыты из-за эпидемии коронавирусной инфекции, будут открыты с 12 мая. Сообщение об этом опубликовано 10 мая в Telegram-канале пресс-службы департамента транспорта Москвы.

Открытие запланировано для 48 вестибюлей, всего было закрыто 78. В первую очередь это станции, через которые в среднем проходят более 1500 человек, пояснил заммэра столицы Максим Ликсутов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в департаменте транспорта заявили, что маломобильные пассажиры и многодетные семьи с детьми будут получать в метро маски и перчатки.

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