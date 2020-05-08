Москва, , 17:20 — REGNUM Маломобильным пассажирам и многодетным семьям с детьми будут бесплатно раздавать маски и перчатки в метро Москвы. Об этом 8 мая сообщили в департаменте транспорта столицы.

Бесплатные средства защиты будут выданы тем, кто пользуется социальной службой московского метро — Центром обеспечения мобильности пассажиров (ЦОМП), и при этом не имеет собственных масок и перчаток.

«Это маломобильные пассажиры — с инвалидностью, пожилые, а также многодетные семьи с маленькими детьми», — цитируют в пресс-службе слова вице-мэра Москвы Максима Ликсутова.

Как сообщало ИА REGNUM, с 12 мая в Москве при использовании общественного транспорта станет обязательным ношение масок и перчаток.