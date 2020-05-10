Москва, , 13:50 — REGNUM При проведении Единого государственного экзамена в 2020 году в условиях пандемии коронавирусной инфекции организаторы должны будут соблюсти целый ряд требований. Их разработало Минпросвещения РФ совместно с Роспотребнадзором. Об этом сообщил заместитель министра просвещения Дмитрий Глушко.

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Так, по его словам, в частности, предполагается рассаживать школьников на большом расстоянии друг от друга.

«Мы подготовили требования зигзагообразной рассадки на ЕГЭ. При этом термометрия, обработка рук», — уточнил в эфире радио «Комсомольская правда» представитель Минпросвещения.

При этом Глушко подчеркнул, что дата начала экзаменационной кампании для одиннадцатиклассников остаётся прежней — 8 июня. По его словам, решение о повторном переносе Единого государственного экзамена в 2020 году пока не принято.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов заявил, что решение касаемо сроков сдачи ЕГЭ может быть скорректировано после 12 мая. По его словам, это будет зависеть от ситуации по коронавирусу.

Напомним, заместитель министра просвещения Дмитрий Глушко допустил, что Основной государственный экзамен (ОГЭ) в 2020 году для учащихся девятых классов российских школ может быть отменён, но «только при очень неблагоприятном развитии ситуации» с распространением коронавирусной инфекции.

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