Москва, , 14:11 — REGNUM В Рособрнадзоре не исключают переноса Единого государственного экзамена (ЕГЭ) на август. Об этом сообщает телеканал RT со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«Рассматривается возможность перенести экзамены на август и провести ЕГЭ только для тех, кто собирается поступать в вузы, а аттестаты выдать на основании годовых отметок», — отметили в ведомстве.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, министр здравоохранения России Михаил Мурашко указал на то, что из соображений безопасности, ЕГЭ лучше провести в августе или сентябре 2020 года.

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