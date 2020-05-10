Варшава, 10 мая 2020, 11:48 — REGNUM В Польше за прошедшие сутки выявили 170 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает 10 мая министерство здравоохранения республики.
Таким образом, общее число выявленных случаев заражения в стране увеличилось до 15 821.
От болезней, вызванных коронавирусом, скончался 791 пациент. Выздоровели — 5698.
Как сообщало ИА REGNUM, назначенные на 10 мая текущего года президентские выборы в Польше отложены на неопределённый срок по причине пандемии нового коронавируса.
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