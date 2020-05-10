Варшава, , 09:17 — REGNUM Назначенные на 10 мая текущего года президентские выборы в Польше отложены на неопределённый срок по причине пандемии нового коронавируса. Такое решение в среду вечером приняли польские власти.

Также известно, что выборы будет проведено по почте, однако не сообщается о дате их проведения, а само решение о голосовании посредством почты стало предметом споров и обвинений, а также сомнений в законности выигрыша на таких выборах.

При этом, согласно польского законодательства, можно было ввести в стране чрезвычайное положение, которое позволило бы перенести выборы на 90 дней, однако власти страны не стали вводить данную меру.

Теперь ожидается заявление Верховного суда страны, который должен объявить выборы президента Польши несостоявшимися.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, 9 мая стало известно, что в Польше произошёл пожар в Национальном центре ядерных исследований.