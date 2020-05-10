Ташкент, , 11:41 — REGNUM На карантине в Узбекистане продолжают находиться 42 тыс. граждан, сообщает 10 мая издание kun. uz со ссылкой на главного государственного санитарного врача Нурмата Атабекова.

«Среди них могут быть заболевшие. Значит, все мы должны соблюдать карантинные требования», — сказал Атабеков. Он отметил, что в Узбекистане выявили 2387 случаев заражения коронавирусом. В больницах остается 531 человек, состояние семи оценивается как тяжелое.

Как сообщало ИА REGNUM, за минувшие сутки в Узбекистане выявили 51 случай заражения коронавирусом, выздоровели 1856 человек, скончались десять пациентов.

Читайте также: За сутки в Узбекистане выявили 51 случай заражения коронавирусом