Ташкент, , 09:32 — REGNUM Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Узбекистане достигло 2387, сообщили 10 мая в пресс-службе министерства здравоохранения республики.

Данные приводятся по состоянию на 10:00 (8:00 мск) 10 мая. Днем ранее в Узбекистане было выявлено 2336 случаев заражения. За минувшие сутки коронавирусом заразился 51 человек. Выздоровели 1846 человек, скончались десять пациентов.

Как сообщало ИА REGNUM, за все время карантина в Узбекистане заразились 30 беременных женщина, из которых 22 уже выздоровели. В республике вылечились 77% пациентов.

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