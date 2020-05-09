Нижний Новгород, , 11:32 — REGNUM В Приволжском федеральном округе на 9 мая выявили 988 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Общее число подтвержденных заражений в Поволжье выросло до 16 362 случая, сообщает оперативный штаб России.

Так, в Нижегородской области выявлено 294 новых случая заражения, в Татарии — 88, в Башкирии — 84, в Самарской области — 75, в Чувашии — 63, в Саратовской области — 57, в Оренбургской области — 48, в Мордовии — 47, в Кировской области — 43, в Пензенской области — 45, в Марий Эл — 37, в Пермском крае — 16, в Удмуртии — семь.

С учетом новых данных общее количество подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекцией в Нижегородской области составило 4180, в Татарии — 1586, в Башкирии — 1416, в Мордовии — 1102, в Чувашии — 1081, в Саратовской области — 1007, в Оренбургской области — 895, в Марий Эл — 882, в Самарской области — 877, в Ульяновской области — 765, в Кировской области — 761, в Пермском крае — 735, в Пензенской области — 723, в Удмуртии — 352.

Выписаны после полного выздоровления 4074 человека в Поволжье, за последние сутки 714 пациентов вылечились. Резкий рост числа выздоровевших обусловлен большим количеством выписанных граждан в Нижегоросдкой области и Татарии — в регионах выписано более 100 человек. 123 человека скончались на фоне коронавируса от обострения хронических заболеваний, восемь человек — в течение минувших суток.

ИА REGNUM напоминает, всего в России на 9 мая подтверждено 198 676 случаев заражения коронавирусом, 10 817 — за минувшие сутки. Выздоровели 31 916 человек, 1827 человек скончались, 104 — за минувшие сутки.

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